Vanityfair.it - Versace: l'elogio alla sensualità femminile (bella e dannata) nella collezione Autunno-Inverno 2025/26

Leggi su Vanityfair.it

In passerellaMilano Fashion Week, un mix di animalier e riccioli barocchi, parentesi total black e vestiti trapuntati in un crescendo di glamour che racchiude in sé tutte - ma proprio tutte - le sfaccettature della donna(quale Donatella è)