Thesocialpost.it - Verissimo, il ricordo della mamma di Nadia Toffa: “Quando se ne è andata era così”

Leggi su Thesocialpost.it

Margherita Rebuffoni, ospite oggi, 1 marzo, a, ha raccontato con emozione gli ultimi giorni di vitafiglia, la giornalista e conduttrice de Le Iene scomparsa il 13 agosto 2019 a causa di un glioblastoma.Il dolore degli ultimi istantiMargherita ha rievocato i momenti difficili trascorsi accanto alla figlia in ospedale: “Sentivo questo respiro che se ne andava. Lei mi diceva sempre ‘l’unica cosa che non voglio fare è lasciarti’. Ed è come se le avessi dato il via libera”.Nonostante il dolore, ha descritto la serenità dinegli ultimi momenti: “Era bellissimase n’è, pallida ma bellissima. Era dolce, serena. È stata una cosa molto dolorosa che ancora oggi non riesco a metabolizzare. Ma l’ho aiutata a diventare un angelo”.Un impegno nel nome diMargherita, insieme al marito, ha scelto di onorare la memoria didedicandosi alla ricerca contro il cancro.