Iltempo.it - "Ventilazione meccanica e ossigenoterapia": come sta Papa Francesco? Il bollettino

C'è apprensione per le sorti di, le cui condizioni cliniche di ieri hanno destato preoccupazione per l'episodio di broncospasmo verificatosi. E mentre il mondo è in preghiera e spera in notizie positive, è stato diramato dal Vaticano l'ultimo. "Ha alternato lanon invasiva a lunghi periodi diad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi", fanno sapere. I parametri emodinamici "si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi e ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo", si apprende. Il Santo Padre, tuttavia, è "sempre vigile ed orientato. Nel pomeriggio ha ricevuto l'Eucarestia, quindi si è dedicato alla preghiera", annota il