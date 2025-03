Iodonna.it - Vent’anni fa, 10 educatrici romane andarono a studiare il metodo educativo di Loris Malaguzzi, a Reggio Emilia. Tornarono con un sogno: realizzare un nido che seguisse quei principi adattandoli ai bisogni del territorio. Quel sogno si è realizzato. Inizia da qui il nostro viaggio tra cinque scuole italiane, dal nido alle superiori, che si distinguono per una didattica d'eccellenza

Sofia lavora con impegno al suo disegno: grembiulino bianco, manine nere di tintura, muove il pennello sul grande foglio e lo mostra orgogliosa. Anche Luca intinge il pennello nel colore senza farsi distrarre. In un angolo, Manuel e Marco si lavano le mani. In un altro l’educatrice, attenta e silenziosa, segue con lo sguardo senza interferire. Il clima è sereno, i bambini rilassati e collaborativi. Siamo nel” di Roma, Municipio XI, nel quartiere popolare di Monte Cucco. Una struttura apertafa per impulso di un gruppo di giovaniche avevano un, e che sono riuscite a realizzarlo, trovando ascolto nell’amministrazione capitolina. 7,2 milioni di bambini rifugiati sono senza scuola.