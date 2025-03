Lanazione.it - Vela Viareggio torna a respirare aria di casa

Dopo l’ultimo insuccesso (il quinto consecutivo) a Campiglia Marittima contro Valdicornia, ilfra le sue mura per incontrare Rosignano, avversario tutt’altro che alla portata specialmente in questo brutto periodo che la formazione viareggina sta attraversando. Chiaro che la prima vittoria in questo girone di ritorno sia attesa con ansia da coach, giocatori e pubblico. Dai quattordici punti in classifica che portarono la squadra all’ottavo posto niente è cambiato, se non la posizione che ora comincia a preoccupare. I ragazzi di Bonuccelli non si sentono inferiori a nessuno, lavorano con serietà ma qualcosa evidentemente non funziona in questi ultimi tempi. Ecco perché la partita, oggi alle 18,30 palasport di Camaiore, è attesa con trepidazione da parte del pubblico che, ne siamo certi, sarà numeroso e pronto ad affrontare quel ruolo che in molti casi viene definito il sesto giocatore in campo.