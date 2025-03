Sport.quotidiano.net - Vela Al via la stagione del Circolo Ravennate: "In calendario tanti eventi per i giovani"

Con le prime due regate di selezione zonale della classe Ilca ha avuto ufficialmente inizio la serie di impegni che, nel corso del 2025, ilVelicodedicherà al mondo delle derive. Tra gli appuntamenti, da segnalare c’è la prima selezione Optimist (2-6 aprile), cui parteciperanno 150ssimi velisti in cerca della qualificazione per Europeo e Mondiale. Riguarderanno sempre i, e più esattamente 2 due classi in doppio da tempo fortemente supportate dal sodalizio di via Molo Dalmazia, altri duedi cartello, ovvero la gara nazionale 29er (1-4 maggio) e la nazionale Rs Feva (31 maggio-2 giugno). Optimist ancora protagonisti a Marina di Ravenna in occasione di due zonali (30 marzo-23 novembre), ma anche del trofeo Panzavolta (13 settembre) cui, come vuole una tradizione ormai consolidata, parteciperanno le scuoledell’XI zona Fiv, e del trofeo Raul Gardini (24-26 ottobre), evento considerato di cartello per il movimentole.