Varriale | Conte vince nettamente il duello tattico con Inzaghi Un grandissimo Napoli domina l’Inter per tutta la gara e…

Leggi su .com

Nel match Scudetto disputato oggi pomeriggio allo stadio “Diego Armando Maradona“,e Inter hanno pareggiato per 1-1, con reti di Dimarco al 22? e Billing all’87. Tutto invariato in classifica con i nerazzurri avanti di un punto (58 vs 57) e con l’Atalanta che segue con 55. La squadra partenopea nel primo tempo ha .L'articolo: “ilcon. Unperlae.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Coppa Italia impegnativa per le grandiCorona attacca Juan Jesus: “Cerchi attenzioni. Vattene dal campo come ha fatto Maignan, altrimenti sei solo un.”Lite trae Zampini: ” Massimino non digerisce che Orsato ammise un errore grave.