Valerio Scanu su Ora O Mai Più | Ho pensato chi me l’ha fatto fare?

questa sera terminerà la sua esperienza a Ora O Mai Più, programma che lo ha riportato in prima serata su Rai1 a distanza di anni dalla sua collaborazione con Ballando con le Stelle. Intervistato da FanPage ha ripercorso la prima puntata quando, al termine, hafra sé e sé: “Ma chi me lo ha?”.“Ora O Mai Più era iniziato tutto abbastanza male, mi ero detto “chi me?”, perché la prima settimana ho avuto un’assegnazione fuori dal mio canone. Avevo deciso di partecipare per essere messo nelle condizioni di esprimermi, ma mentre vedevo i miei compagni contenti, l’unico a non esserlo ero io, quindi mi dispiaceva. Poi c’è stata un’evoluzione, abbiamo iniziato a sperimentare un po’ con i brani di Rita Pavone e lì ho avuto la sensazione di potermi esprimere al meglio rispetto ai presupposti.