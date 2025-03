Fanpage.it - Urta auto della Polizia Locale e scappa: aveva tasso alcolemico 5 volte superiore quello consentito

L'uomo, un 36enne, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e la patente gli è stata ritirata. L'incidente in via Casilina, nei pressi del Pigneto.