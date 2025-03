Oasport.it - URC: la Benetton difende male, spreca si fa rimontare dal Connacht e butta via una vittoria

Si è conclusa allo stadio Sportsground di Galway la sfida valevole per la dodicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi gli irlandesi dele laTreviso. Una partita fondamentale per entrambe le formazioni in chiave playoff, con i veneti che erano ottavi, con un solo punto di vantaggio sulla nona, mentre gli irlandesi erano undicesimi, a 4 punti proprio dai biancoverdi. Ecco come è andata.Avvio equilibrato per i primi 6 minuti di gioco, ma alla prima chance ottimo calcio di Treacy che rimbalza lungo il lato sinistro del campo. Corsa a due tra Treacy e Gallagher, con l’azzurro che però non è convinto, non raccoglie l’ovale e lo lascia all’irlandese per il 7-0 iniziale. Prova subito a reagire la squadra di Bortolami, ma ancora un banale errore alla mano e occasioneta.