Isaechia.it - Uomini e Donne, Gianluca Costantino dà la sua versione dei fatti sulla fine della conoscenza con Francesca Sorrentino

Dopo il racconto disu quanto accaduto conuna volta lasciate le telecamere di(CLICCA QUI per leggere), nelle scorse ore l’ex corteggiatore è intervenuto sui social per dare la suadei.Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex volto del Grande Fratello Vip e del dating show di Maria De Filippi ha voluto spiegare come sono andate le cose con l’ex tronista dopo la rocambolesca scelta (CLICCA QUI per leggere).Le parole di:Buonasera a tutti, finalmente ho trovato 10 minuti per fare questa storia come vi avevo promesso. Premesso che non voglio creare nessun tipo di disagio, nessun tipo di astio, voglio solo raccontare quello che io ho vissuto dopo il programma e le mie percezioni. Tornando alla scelta, quando c’è stata la scelta io ero evidentemente contento per tutto quello che avevamo passato io eed ero volenteroso di conoscerla fuori dal programma.