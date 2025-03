Un’ombra su Leclerc | la frase gela la Ferrari

Leggi su Sportface.it

Unadi Charles, a pochissime settimane dall’inizio del mondiale di Formula 1 2025, ha spaventato il team.Siamo ormai arrivati ai nastri di partenza della nuova stagione di Formula 1. Il campionato mondiale di automobilismo inizierà tra sole due settimane, quando nel weekend del 14-16 marzo i piloti scenderanno in pista sul circuito di Melbourne per gareggiare al GP d’Australia.Ovviamente, l’attesa non può che essere sullache, a partire dal 1° gennaio 2025, ha accolto in scuderia il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Arrivato dalla Mercedes dopo dodici anni con il team tedesco, il campione britannico ha così coronato il suo sogno di sedersi al volante della monoposto rossa.Tutte le attenzioni sono state rivolte, come prevedibile, tutte a lui, mettendo un poco in ombra il suo compagno di team Charles