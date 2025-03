Uno schifo Grande Fratello choc durante la gita fuori porta Un attimo e finisce malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alcuni concorrenti delhanno avuto la possibilità di uscire temporaneamente dalla Casa per un evento speciale organizzato dalla produzione. Tra loro c’erano Helena Prestes, Javier Martinez, Chiara Cainelli e altri. Nel frattempo, i nuovi arrivati Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Federico Chimirri sono rimasti all’interno in attesa del loro ritorno. “Cosa fate ancora in salotto? Larossa è aperta. Uscite, ma fate piano”, è stato l’invito dela varcare la soglia della Casa.I partecipanti hanno lasciato la Casa per una breve, ma al loro rientro i loro volti non mostravano la serenità e la spensieratezza tipiche di chi ha trascorso una bella giornatail pranzo si è accesa una discussione tra alcuni concorrenti, come raccontato dagli stessi protagonisti.