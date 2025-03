Sport.quotidiano.net - Unahotels. Priftis più forte della febbre: stasera sarà in panchina

I classici malanni di stagione hanno colpito anche coach Dimitrische ha dovuto convivere tutta la settimana con una tosse moltoe qualche linea di, ma che staseràregolarmente inper guidare i suoi ragazzi. "Prima di tutto torniamo in campo dopo una lunga pausa e questa è una variabile importante da considerare, soprattutto in termini di ritmopartita - ha spiegato il tecnico greco - Per questo motivoassolutamente fondamentale l’approccio alla gara: bisognerà farsi trovare pronti, molto concentrati ed ovviamente pieni di energia. Come seconda cosa, non possiamo dimenticare che è una partita in casa nostra ed è prioritario per noi provare a migliorare il nostro bilancio di vittorie al PalaBigi (5-4 in campionato). Sassari è una squadra che sta giocando molto bene, sfrutta un basket organizzato, con esterni in grado di leggere al meglio le difese e tanti buonissimi tiratori che possono colpire con efficacia dal perimetro.