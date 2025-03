Ilfattoquotidiano.it - “Una volta ho piantato contro il muro una zingara. Berlusconi di sicuro non mi scelse per le te**e, i reality? Ci vai se sei alla canna del gas”: parla Emanuela Folliero

Il calendario sexy non avrebbe voluto farlo e non si è mai sentita, nemmeno per un secondo, una sex symbol. A 60 anni compiuti da poche settimane,si racconta in una maniera inaspettata, autoironica, un po’ belva (“unahoilunache aveva rubato lo zaino a mio figlio”), sicuramente fuori dei cliché dell’eterna “bellona” imbrigliata del ruolo dell’annunciatrice tv. Lo ha fatto per trent’anni incarnando il volto di Rete4 (a sceglierla fu Silvio: “Indossavo una camicetta a fiorellini accollatissima, non si vedeva niente, quindi dinon miper le tette”), e non rinnega nulla però si aspettava qualcosa in più da Mediaset.“Quando si sono chiesti: e lei dove la mettiamo? La risposta è stata: da nessuna parte”, ammette al Corriere della Sera, in una lunga intervista in cui traccia un bilancio del compleanno speciale da poco festeggiato, della sua carriera e del futuro.