Ilrestodelcarlino.it - Una notte "bestiale". A passeggio lungo il Viale o sulle strisce pedonali: cinghiali show in centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unacon iin giro per la città. Due ungulati, di stazza medio grande, sono stati protagonisti di una lunga passeggiata tra le 20 di giovedì e l’una di ieri. Una passeggiata che è iniziata da via Torresi per arrivare fino al, scorrazzandoil ponte della Ricostruzione, via De Gasperi, ildella Vittoria, piazza Diaz e perfino davanti al Comune per proseguire poi in direzione piazza Cavour. A documentare la loro presenza ci hanno pensato i cittadini che si sono ritrovati iaccanto, sui marciapiedi, prudenti come il migliore pedone dotato di senso civico visto che per attraversare strade e incroci hanno utilizzato lee con le automobili ferme ai semafori rossi. La loro presenza è stata vissuta come uno spettacolo della natura, qualcuno ci ha subito ironizzato sui social network, doppiando il sottofondo con voci in dialetto anconetano e con le quali hanno fatto parlare ialla disperata ricerca di un bar aperto per prendersi anche solo un gelato.