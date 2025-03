Ilfoglio.it - Una citazione da Aragon per spiegare la geniale Schlein

Approfittando del fatto che nel mondo non sta succedendo nulla di particolare, niente degno di essere discusso, o quantomeno su cui esprimere un parere, la signora segretariaha pensato bene di far discutere il suo partito sul Jobs Act; di una roba, cioè, vecchia dieci anni; di un referendum che non conterà niente; per spaccare lo stesso partito che quel Jobs Act l’aveva approvato all’unanimità; rischiando poi di perdere un alleato; quindi di sicuro le elezioni. Strabiliante. Eppure questaresta un genio. “La funzione del genio – lo spiegò bene Louis– è fornire idee cretine ai cretini ma vent’anni dopo”.