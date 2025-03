Calciomercato.it - Una brutta Atalanta sbatte contro il Venezia: fallito l’aggancio all’Inter

La squadra di Gasperini poteva mettere pressione ai nerazzurri e al Napoli di Conte, impegnati fra poco al ‘Maradona’, invece non va oltre lo 0-0la penultima in classificaL’spreca la chance di agganciare l’Inter in vetta alla classifica prima della sfida Scudetto del ‘Maradona’ tra gli uomini di Inzaghi e il Napoli di Conte.prestazione della squadra di Gasperiniunche gioca una partita seria, di livello senza soffrire più di tanto i padroni di casa. Anzi in un paio di occasioni i veneti di Di Francesco, penultimi in classifica, vanno persino vicino al gol vittoria.ilferma l’al primo posto (LaPresse) – Calciomercato.itGasperini le ha provate tutte per scuotere i suoi, nella ripresa entra anche Daniel Maldini al posto di uno spento De Ketelaere, ma a parte l’occasionissima sprecata da Lookman a mezzo metro dalla porta, l’combina davvero poco non riuscendo mai a cambiare passo.