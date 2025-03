Ilrestodelcarlino.it - Un premio ai volontari dell'ambiente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I fossi e lati di molte strade assomigliano a discariche. Basta mettersi al volante'auto e percorrere qualche via di periferia o di paese per vedere che sui lati c'è di tutto: cartacce, bottiglie vuote, plastica, sacchetti'immondizia abbandonati. La società è piena di imbecilli e scriteriati che gettano qualsiasi cosa dal finestrino del proprio mezzo. Per non parlaree grandi strade di raccordo intorno a diverse città’Emilia Romagna dove i contenitori a volte straboccano di rifiuti. Chi deve pulire si dia una mossa. Giorgino Mengoli Risonde Beppe Boni La pulizia e il decoroe strade dovrebbero essere sempre ai primi posti nell'agendae pubbliche amministrazioni e degli enti a cui spetta la gestionee vie di comunicazione. Posto che il mondo è pieno di maleducati, non sempre c'è attenzione alla pulizia da parte di chi se ne deve occupare.