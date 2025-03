Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 3 al 7 marzo 2025: Gagliotti minaccia Michele

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 3 al 7? Nelle prossimedella soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su, che sarà costretto a far fronte alle velate minacce di Gennaro. Intanto Mariella sembrerà disposta a dare una seconda chance a Guido, e Bice cercherà di dissuaderla per evitare all’amica una nuova delusione.Unalal 7Gennarocontatteràe – dopo aver avuto conferma che il giornalista sarà in possesso di prove potenzialmente dannose per l’azienda di famiglia – tenterà velatamente di intimorirlo.Alle minacce dirisponderà proponendogli un’intervista, nella quale l’imprenditore avrà modo di spiegare le sue ragioni. La soluzione non farà fare i salti di gioia al malavitoso, che deciderà di ricorrere all’aiuto di Ferri per venire fuori dalla situazione che si sarà venuta a creare.