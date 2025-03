Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda. E poi gli eventi di #domenicalmuseo

Leggi su Iodonna.it

Ha aperto da pochissimo al Palazzo Reale di Milano la mostra Io sono LEONOR FINI, una delle più rilevanti e complete retrospettive mai dedicate all’universo visionario e ribelle dell’artista italo-argentina. L’esposizione celebra l’eclettismo e il genio di un’artista poliedrica in un percorso intellettuale che intreccia Italia e Francia, ricostruendo le tappe principali della sua carriera artistica e le influenze che hanno plasmato la sua visione. Leonor Fini, l’intensità di un’artista sempre profondamente attuale X Leggi anche › “The Art of James Cameron” a Torino e gli altrida non perdere Dal 2 all’8 marzo torna Milano MuseoCity, la manifestazione diffusa grazie alla quale la città valorizza il proprio patrimonio artistico, storico e culturale.