Un open space per i talenti della ricerca

L’Università conferma l’impegno nella promozioneavanzata e nella valorizzazione dei giovaniuniversitari, offrendo loro un polo innovativo dedicato alladi frontiera e all’attività accademica dove sviluppare appieno il proprio potenziale. Inaugurato nella sede di via Querena l’Economics and Management Research Lab, laboratorio fruttocollaborazione tra i dipartimenti di Scienze Aziendali e di Scienze Economiche. Uno spazio moderno, progettato per favorire la collaborazione interdisciplinare tra giovani studiosi etori esperti, che ospita 67toriscuola di Economia e Management di Unibg, che comprende i due dipartimenti. L’, accessibile senza vincoli di orario, consente un’interazione continua, stimolando il confronto tra diverse discipline dell’economia e del management e favorendo l’attivazione di sinergie per migliorare la qualità