Liberoquotidiano.it - "Un messaggio per Trump": Zelensky, cos'è successo prima dell'incontro con Starmer a Londra

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Contiamo sul vostro sostegno": il presidente ucraino Volodymyrlo ha dettodel suocon il premier inglese Keir, esprimendo la riconoscenza'Ucraina per l'aiuto fornito dal Regno Unito nel respingere l'invasione russa. Al suo arrivo al numero 10 di Downing Street il leader ucraino ha ricevuto un lungo abbraccio da, Questo, secondo l'emittente britannica Sky News, sarebbe unindirizzato alla Casa Bianca. "Avete visto Keircamminare deliberatamente fuori da Downing Street per mostrare che stava andando verso il presidente ucraino - ha detto il vice capo redattore del politico di Sky News Sam Coates -. Keir, che non è un tipo tattile, se vogliamo essere onesti, ha abbracciato il presidentein un abbraccio che doveva essere visto in tutto il mondo e in particolare alla Casa Bianca".