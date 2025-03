Lanazione.it - Un mese di lezioni gratuite per scoprire il nuoto artistico

ARezzo, 1 marzo 2025 – Unperile ricercare nuove sincronette. Il Palazzetto deldi Arezzo ospiterà un ciclo di seiche, rivolte a una fascia d’età tra i sei e i quattordici anni, saranno sviluppate da mercoledì 5 marzo a mercoledì 9 aprile e permetteranno di conoscere una disciplina acquatica che combina, ginnastica e danza, arrivando a creare esercizi coreografici a tempo di musica. L’iniziativa è promossa dalla Sport Service insieme alla Chimerae nasce per la volontà di promuovere e sviluppare sul territorio aretino il movimento del, precedentemente chiamatosincronizzato, con un invito a bambine e ragazze a provare questo sport. Il corso, in programma ogni mercoledì tra le 16.30 e le 17.30, sarà tenuto da un collaudato staff tecnico che, coordinato da Karina Taveras (in passato atleta della nazionale della Repubblica Dominicana disincronizzato), farà affidamento anche sulle esperienze di Luca Cicogni e Barbara Bisaccioni con il contributo di Angelica Anania per la preparazione atletica e di Marco Magara per l’organizzazione degli allenamenti.