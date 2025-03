Lanazione.it - Un martedì grasso fra bolle, magia e poesia

Sarà unall’insegna della, dellae dello stupore quello che attende il pubblico del Teatro Persio Flacco di Volterra, difatti questoalle ore 17, andrà in scena Ouverture des Saponettes, lo spettacolo didi sapone con Michele Cafaggi, un artista capace di trasformare la leggerezza in arte e il gioco in pura meraviglia. Nato nel 2003, Ouverture des Saponettes ha collezionato oltre mille repliche in teatri e festival di tutto il mondo, portando la suain Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina e Corea del Sud ma non solo. Questo spettacolo è stato protagonista di numerosi programmi televisivi su Rai 1, Rai 3 e Rai International, partecipando a trasmissioni di grande successo come I Soliti Ignoti, Circo Massimo Show, Mattina in Famiglia e Bontà Loro.