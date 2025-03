Sport.quotidiano.net - Un figlio d’arte per l’OraSì. Ingaggiato Malaventura jr

E alla finesi è mossa sul mercato. La società ha tesserato ieri Niccolòdi Matteo che nella stagione 2015/16 ha giocato proprio a Ravenna in serie A2. Il playguardia pesarese classe 2005 cresciuto nella Victoria Libertas Pesaro (ha anche esordito in A1 con Brindisi) è stato nella prima parte di stagione a Capo d’Orlando in B Nazionale dove ha raccolto 12 presenze con una media di 4.9 minuti giocati, e da qualche settimana si era aggregato a Nardò in A2 dove il padre è direttore sportivo, prima soltanto per gli allenamenti e venendo poi contrattualizzato. Ravenna è stata un’opportunità colta al volo per poter giocare negli ultimi mesi della stagione ed è passato in Romagna grazie alla formula del doppio utilizzo. Il suo innesto sarà fondamentale per rendere gli allenamenti ancora più competitivi e sarà molto utile per dare qualche minuto di riposo agli esterni giallorossi.