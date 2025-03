Iodonna.it - Un commento al vitriolo divenuto virale soprattutto per la risposta ricevuta. La pop star continua a battersi contro le discriminazioni

Leggi su Iodonna.it

«Assomigli a Marilyn Monroe dopo che ha mangiato Lizzo». È questo ild’odio nei confronti della popBebe Rexhasul web. Non solo per la sua cattiveria, ma anche per lacoraggiosa della cantante. Come mai tante donne non apprezzano i commenti? guarda le foto Bebe Rexha e quelin diretta InstagramDurante una delle tante dirette Instagram che è solita pubblicare sul proprio profilo, la popha ricevuto alcuni commenti di odio. In particolare, la furia degli hater si è scatenata, ancora una volta, sulla sua forma fisica.