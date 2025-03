Ilgiorno.it - Ultraleggero schiantato in Valtellina: ecco cos’è successo e come si è sfiorata una tragedia

Cino (Sondrio), 1 marzo 2025 – Il decollo alle 7.15, dall'aviosuperficie di Verzago ad Alzate Brianza, Como; lo schianto un'ora più tardi, alle 8.15, tra Cino e Mantello, alle porte della provincia di Sondrio. Ai comandi c'è Alberto Porto, pilota di 58 anni, asso dell'aviazione civile con diversi record di velocità e di traversata nel suo palmares, fondatore di una società aeronautica di Cremella. Prima dell'incidente il volo pare tranquillo: da Alzate verso Como, poi la virata verso Delebio, in linea retta, passando sopra Bellagio, il lago, Perledo, la Valvarrone; quindi un paio di giri in zona, uno più ampio, l'altro più stretto, e la sortita verso Ardenno, per poi tornare indietro. L'altitudine sempre tra i 16mila e i 18mila piedi, sui 5mila metri di quota, mentre la velocità rispetto al suolo varia, con punte di 250 nodi, oltre 460 km all'ora, notevoli per un picciolotrasformato in un sorta di razzoil Risen Superveloce 916.