Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: quattro nomi se salta Thiago Motta, torna a parlare Chiellini, novità verso il Verona

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 28 febbraio 2025– 27 febbraio 2025– 26 febbraio 2025– 25 febbraio 2025– 28 febbraio 2025inizia a cambiare! Due titolarissimi finiranno in panchina: ecco di chi si tratta e le prime indicazioni sulla possibile formazioneOre 23:00 –inizia a cambiare la formazione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: gli ultimi aggiornamentiEsonero(Gazzetta), il quarto posto potrebbe non bastare! La permanenza in bianconero dipenderà da questo: leOre 22:10 – Esonero, gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro dell’allenatore bianconero: ecco da cosa dipenderà la sua permanenza: «Mi vedo ancora a Torino per tanti anni.