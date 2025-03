Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: quattro nomi se salta Thiago Motta, avanza la candidatura di De Zerbi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 1 marzo 2025– 28 febbraio 2025– 27 febbraio 2025– 26 febbraio 2025– 25 febbraio 2025– 1 marzo 2025De(Gazzetta), spunta anche il tecnico del Marsiglia: nessun contatto tra le parti ma. I dettagliOre 10.00 – Tra gli allenatori che in queste ultime ore sono stati accostati alla panchina dellantus nel caso in cui il club decidesse di cambiare guida tecnica a distanza di soli 12 mesi c’è anche Roberto De