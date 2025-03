Lanazione.it - Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di formazione gratuiti di "Accendi il tuo talento"

Pisa, 1 marzo 2025 - C’è tempo fino a lunedì 3 marzo per potersi iscrivere aidiprofessionalizzante “Self empowerment per lo sviluppo delfemminile e ricerca del lavoro” e “Logistica e gestione digitale dei magazzini”, proposti dal centro diAforisma nell’ambito del progetto “il tuo”, dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni. “a questi performativi– dichiara l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - significa fare un investimento importante su sé stessi. Rappresentano infatti un'opportunità per acquisire competenze specifiche, migliorare la propria occupabilità, ampliare le proprie prospettive di carriera e rispondere in modo concreto alle esigenze delle aziende e del mercato del lavoro.