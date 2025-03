Ultima fermata Conceicao il Milan ha già scelto il sostituto

Leggi su Sportface.it

La sconfitta con il Bologna affossa le speranze Champions dele segna il punto di non ritorno per: già pronto ilDestino segnato e a dirlo sono i numeri, più che le decisioni della società. Sergioalnon ha futuro, se l’è giocato giovedì sera uscendo sconfitto dal recupero con il Bologna.La rete di Leao non è bastata per conquistare tre punti fondamentali in chiave Champions: Castro e Ndoye hanno ribaltato il risultato e spinto la società rossonera verso il ribaltone in panchina. Il quarto posto dista ora otto punti e l’ottavo posto in classifica significa che ildovrebbe recuperare punti su quattro squadre per poter ambire al piazzamento Champions. Troppo per una squadra che non ha mai trovato continuità in questa stagione e che nelle ultime settimane conha palesato una involuzione preoccupante.