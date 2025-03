Inter-news.it - UFFICIALE – L’IFAB approva una nuova regola per i portieri! Ecco quale

(International Football Association Board) ha ufficialmenteto unache entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione e riguarda i– Dalla stagione 2025-26 unaper quanto riguarda ita ufficialmente dal. Se un portiere trattiene il pallone per più di 8 secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria. Una modifica significativa che mira a velocizzare il gioco e ridurre le perdite di tempo. Attualmente, ilmento prevede che iabbiano un massimo di 6 secondi per mantenere il possesso del pallone con le mani, ma questaè spesso applicata con grande elasticità dagli arbitri. Con il nuovo provvedimento, non solo il tempo massimo consentito viene ufficialmente aumentato a 8 secondi, ma anche la sanzione in caso di infrazione diventa molto più severa: non più una semplice punizione indiretta, ma addirittura un calcio d’angolo per la squadra avversaria.