Ucraina Salvini su X | L’Italia deve lavorare con gli Usa per la pace

Leggi su Ildenaro.it

“Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della. E se a Bruxelles qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i ‘giornalisti’ italiani (con poche valorose eccezioni),ha il diritto e il dovere di, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza Guerra Mondiale, per restituire ai nostri figli un futuro die prosperità”. Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo.L'articolosu X:con gli Usa per laproviene da Ildenaro.it.