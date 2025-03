Ilgiorno.it - Ucraina, protesta sotto il consolato Usa a Milano: “Da Trump show assurdo, bene Zelensky”

Leggi su Ilgiorno.it

, 1 marzo 2025 – Bandiere dell’, dell’Italia e dell’Europala sede delamericano di: questa mattina, alcune decine di persone si sono riunite in presidio, per manifestare contro "l'portato avanti dal presidente" ieri alla Casa Bianca, durante l'incontro con. La manifestazione "spontanea e non autorizzata, è stata organizzata questa notte dalla nostra associazione e da altri gruppi di ucraini milanesi", ha spiegato Fabio Prevedello, presidente dell'associazione Italia-Maidan. "Non possiamo rimanere in silenzio mentre stanno violando i diritti europei. La nostra voce è per il popolo ucraino e per i valori europei", ha detto in un video pubblicato sui social l'attivistaTetyana Bezruchenko, invitando "chi vuole sostenere i valori europei a raggiungerci".