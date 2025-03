Ucraina protesta sotto consolato Usa a Milano | Da Trump show assurdo bene Zelensky

Leggi su .com

(Adnkronos) – Bandiere ucraine, italiane ed europee sventolano oggiilamericano di, dove alcune decine di persone si sono riunite in presidio, per manifestare contro "l'portato avanti dal presidente" ieri alla Casa Bianca, durante l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr. La manifestazione "spontanea e non autorizzata, è stata .L'articoloUsa a: “Da” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”