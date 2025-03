Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Orbán avverte l’Ue con una lettera: “Evitiamo documenti condivisi al Consiglio europeo o tutti vedranno che siamo spaccati”

Sull’l’Europa rimane spaccata. E l’ultimo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky non giova certo all’unità. Lo sanno i leader dei 27 Stati membri e sembra saperlo soprattutto il premier ungherese, Viktor, che in vista delstraordinario sulla situazione indel 6 marzo ha scritto unaal presidente Antonio Costa chiedendo che non si cerchi di arrivare a una conclusione condivisa perché in Ue non c’è uniformità di pensiero e un documento non farebbe altro che evidenziare le divisioni.“Alla luce della prima bozza delle conclusioni circolata il 27 febbraio e delle discussioni in sede di Coreper il giorno successivo – è l’incipit della missiva inviata da Budapest – è diventato evidente che ci sono differenze strategiche nel nostro approccio all’che non possono essere superate con delle comunicazioni.