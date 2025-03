Quotidiano.net - Ucraina news, pioggia di droni russi dopo lo scontro tra Trump e Zelensky. Il sostegno della Ue a Kiev, che pensa alla Turchia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 marzo 2025 - Il Cremlino ha festeggiato il duro attacco die Vance a, dando il via a un feroce bombardamento dell'con i suoi. Unadi 154 UAV militarisi è abbattuta sul Paese nella notte, di questi 103 sono stati abbattuti, ha rivendicato l'aviazione. Mentre Mosca nel suo bollettino di difesa ha riportato l'abbattimento di 48ucraini, piombati su sette regionia (regioni di Tiver, Bryansk, Belgorod, Rostov, Smolensk, Lipetsk e Kursk) e in Crimea, ha riferito il MinisteroDifesa russo sul suo canale Telegram.locon, l'Europa è corsa a far quadrato attorno al presidente ucraino. Ilè arrivato da una Ue più unita che mai da Macron a Sánchez, da Scholzvon der Leyen. E lo stesso premier britannico Starmer, che poche ore prima aveva 'lisciato'ha assicurato "unincrollabile" all'