Lapresse.it - Ucraina: media, Usa valuta di tagliare anche aiuti indiretti a Kiev

Leggi su Lapresse.it

Milano, 1 mar. (LaPresse) – L’amministrazione Trump stando ditutti i restantimilitari all’quelli, dopo quanto accaduto ieri alla Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un alto funzionario dell’amministrazione, parlando in forma anonima al Washington Post, ha affermato che la decisione, se presa, avrebbe ripercussioni su miliardi di dollari di radar, veicoli, munizioni e missili in attesa di spedizione a. Al New York Times un funzionario statunitense ha detto che tutti glidegli Stati Uniti, comprese le spedizioni finali di munizioni e attrezzature approvate dall’amministrazione Biden, potrebbero presto essere cancellati del tutto. Il rapporto del Nyt ha avvertito che Washington potrebbeporre fine al sostegno indiretto all’, tra cui il finanziamento militare, la condivisione dell’intelligence, l’addestramento per le truppe e i piloti ucraini, il coordinamento militare statunitense degliinternazionali da una base in Germania.