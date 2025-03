Lapresse.it - Ucraina: Macron invita Trump e Zelensky a calma e rispetto

Leggi su Lapresse.it

Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Penso che al di là dell’irritazione, tutti debbano tornare alla, ale al riconoscimento, in modo da poter fare progressi concreti, perché la posta in gioco è troppo importante”. Lo afferma il presidente francese, Emmanuel, in un’intervista a La Tribune Dimanche, all’indomani dello scontro fra il presidente Usa Donalde il presidente ucraino Volodymyrnello Studio Ovale della Casa Bianca.si è detto inoltre convinto che “il chiaro destino degli americani è quello di stare dalla parte degli ucraini, su questo non ho dubbi. Quello che gli Stati Uniti hanno fatto negli ultimi tre anni è del tutto in linea con la loro tradizione diplomatica e militare”. “Voglio che gli americani capiscano che il disimpegno dall’non è nel loro interesse”, ha affermato.