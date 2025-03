Thesocialpost.it - Ucraina, dopo la conferenza di Trump Salvini brinda a vodka con Casellati: “Andiamo a Mosca!”

liscia? Allora!“. Mezzanotte di ieri, hotel extra lusso di Saturnia, che ospita i “forum in masseria” di Bruno Vespa, nel Grossetano. Mentre al piano bar suonano Stand by Me, Matteocon un Negroni in mano viene accostato da Elisabetta, la ministra delle Riforme di Forza Italia. Il vicepremier ha un’aria rilassata: sorrisi, battute. Qualche ora prima, durante il dibattito con il conduttore di Porta a Porta, aveva plaudito al trattamento riservato da Donalda Volodymyr Zelensky, lodando “l’approccio strong”, insomma le maniere forti, del nuovo presidente Usa.Leggi anche:-Zelensky: origini di una rivalità irrisolta tra politica, guerra e interessi geopoliticiParole e gesti che hanno creato sconcerto tra le cancellerie di mezza Europa, anche a Palazzo Chigi, dove Giorgia Meloni ha chiesto agli alleati un vertice per restare uniti.