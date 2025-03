Lanazione.it - Uccide la madre: tragedia di Montepiano, indagini sulla famiglia e sui maltrattamenti

Prato, 1 marzo 2025 – Ha confermato tutto quello che aveva confessato subito dopo il delitto. E’ apparso tranquillo e lucido. Ha ripetuto per filo e per segno delle dieci coltellate inferte alla mamma il lunedì pomeriggio. Ha detto dell’agonia che la donna, Anna Viliani, 60 anni, ha dovuto sopportare prima di morire. Le coltellate inferte dal figlio, 22 anni, sordo e con un grave deficit cognitivo, infatti, non hanno colpito punti vitali tanto che la donna è morta undici ore dopo. Poi ha riferito dell’incendio appiccato all’alba (quando era sicuro che la mamma fosse morta) in più punti della casa, in via Toccafondi a, con un accendino. Anna Viliani, la donna è stata uccisa dal figlio nella casa di“Non volevo più tornare in quella casa. Ho fatto una borsa perché pensavo di andarmene”, ha confessato il giovane, assistito dall’avvocato Roberta Roviello, di fronte al gip Marco Malerba, al procuratore Luca Tescaroli e al pm Laura Canovai, nell’interrogatorio di garanzia.