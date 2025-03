Lanazione.it - Uccide la madre: il giovane omicida va in una Rems

Leggi su Lanazione.it

Prato, 1 marzo 2025 – Convalidato l’arresto per il 22enne sordo e con un grave deficit cognitivo che, lo scorso 25 febbraio a Montepiano, nel Pratese, ha ucciso laAnna Viliani, 60 anni incendiando poi la casa in cui vivevano. Il gip di Prato ha deciso che ilsia ristretto con misura di sicurezza provvisoria in una, così come richiesto dalla procura. Il 23enne, interrogato con un interprete della lingua dei segni, ha confessato di aver ucciso la mamma e di aver poi dato fuoco all’abitazione. Lo rende noto la procura di Prato spiegando che «la responsabilità dell'autore del fatto dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento». Ilha confermato l’omicidio della mamma uccisa con dieci coltellate. Poi ha riferito dell’incendio appiccato all’alba (quando era sicuro che la mamma fosse morta) in più punti della casa, in via Toccafondi a Montepiano, con un accendino.