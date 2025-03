Secoloditalia.it - Tutto quello che avreste voluto sapere sulle “terre rare” e non avete mai osato chiedere

Leggi su Secoloditalia.it

Tutti ne parlano ma il termine suona ancora misterioso: persi intendono gli elementi di un territorio che hanno proprietà catalitiche, metallurgiche, nucleari, elettriche, magnetiche e luminescenti uniche. Il mercato globale attorno a questi componenti chimici presenti nella tavola periodica è stimato attorno agli 11 miliardi di dollari ed è probabile che nel 2031 raggiungerà i 21,7 miliardi. Le applicazioni di questi elementi, secondo Inside over, spaziano dagli alternatori per auto all’alta tecnologia passando per la tecnologia di difesa e l’economia “verde”, fino agli scopi futuristici come lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno. Il presidente americano Donald Trump, che ha avuto l’idea di firmare un accordo sullo sfruttamento dellein Ucraina con l’omologo Volodymyr Zelensky, non è l’unico leader mondiale ad essere interessato a questi materiali.