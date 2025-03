Lanazione.it - Tutti pazzi per nonna Natalina. La video-intervista di Ruffini su curiosità e vita quotidiana

di Claudio RoselliSANSEPOLCROSempre più star dei social:, forte di milioni di follower per le sue ricette su TikTok – in particolare per ciò che riguarda le specialità locali di pasta fresca fatta in casa – ha ricevuto l’altro ieri la gradita visita di Paolo, il noto attore, conduttore televisivo e regista livornese che già la scorsa estate a Sansepolcro era stato protagonista della serata di significativo successo nell’ambito di Berta Music Festival., a caccia di storie da confezionare che riguardano bambini e persone anziane per poi trasmetterle sui propri canali social, si è recato di persona con la sua troupe di tecnici e operatori televisivi nella frazione di Santafiora per focalizzare l’obiettivo sul personaggioMoroni - che il prossimo dicembre compirà 90 anni esatti - e su quella che è stata la suaprima di diventare famosa dal 2022 a oggi.