Turisti vanno a fare un’immersione ma muoiono travolti dalle correnti | Uno dei corpi ritrovato tra le fauci degli squali

subacquea che si trasforma in tragedia. Duerussi, Ilia Peregudin, 29 anni, e Maksim Melekhov, 39 anni, hanno perso la vita al largo dell’isola di Mindoro, la località delle Filippine dove erano in vacanza, mentre stavano facendo un’escursione. Almeno uno dei due sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. L’incidente è avvenuto nei pressi del “Passaggio dell’Isola Verde“, nella provincia di Batangas: i duefacevano parte di un gruppo di quattro sub partiti da Puerto Galera per un’escursione a Verde Island. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe stato travolto da forti e improvvisesottomarine. Due dei subacquei sono riusciti a riemergere e a salvarsi, mentre Peregudin e Melekhov sono scomparsi.Immediatamente è scattata un’operazione di ricerca e soccorso, condotta dalla Guardia Costiera Filippina (PCG) in collaborazione con l’istruttore subacqueo e altri sommozzatori presenti in zona.