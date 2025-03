Cityrumors.it - Turista lancia suo figlio neonato dal secondo piano: choc nella Capitale

Una giovane studentessa è stata arrestata dopo aver dato alla luce il suo bambino in una stanza d’albergo e averlo gettato dalla finestra del.Laè rimasta senza parole al suo risveglio lo scorso lunedì mattina, quando una notizia ha sconvolto tutti i residenti per la sua tragicità. Stando a quanto riportano i media locali, infatti, unasarebbe stata arrestata per aver presumibilmente gettato undalla finestra di un hotel, provocandone la morte.suodal– Cityrumors.itL’incidente avvenuto presso un hotel Ibis Styles di Parigi, è attualmente sotto inchiesta. La Procura sta indagando su quanto successo e sulle modalità che hanno portato alla caduta dal balcone del piccolo. Stando alle prime ricostruzioni, arlo sarebbe stata proprio la madre, subito dopo averlo partorito.