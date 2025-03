Quotidianodipuglia.it - Turismo, un residence con 14 camere nell'ex seminario dell'Idria: il progetto

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Sorge indiscreto in via Giustino De Jacobis, nel quartiere Rudiae-Ferrovia. Attiguo alla Chiesa, si sviluppa in lungo fino al binario, con una facciata di quasi cento metri. Un tempo.