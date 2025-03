Ilrestodelcarlino.it - Turismo senza strategia. Albergatori accusano: "Anche il vecchio palas ancora non ha eventi"

Il sindaco e l’intera giunta finiscono sul Golgota. Ad alzare le croci sono glicittadini che stanno trovando consensinelle altre associazioni di categoria. Tra i temi trattato nel corso di una riunionequello del"chenon ha un calendario, non si sa qualiha in programma, ednon ha un manager che curi la programmazione e metta in calendario gli", ha detto Roberto Signorini dell’Imperial Sport. Un tasto delicato questo e che trova consensi molto forti all’interno della categoria. Uno sprone a fare e velocemente quello che arriva alla giunta da parte dei soci dell’Apa perché "abbiamo una situazione preoccupante per quanto riguarda l’ospitalità turistica perchè non c’è cambio generazionale nelle strutture alberghiere e gli immobili che sono fronte mare necessitano di interventi importanti.