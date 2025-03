Ilgiorno.it - Turismo boom sul Lario, le imprese del settore sono quasi ottomila. Si consolida la svolta avvenuta grazie a Expo

Lecco, 1 marzo 2025 – Relax, svago, divertimento per turisti e villeggianti. Lavoro per albergatori e ristoratori. Tanto lavoro, come mai prima, nemmeno durante l’2015. È un periodo d’oro per gli addetti delturistico lariano, sia sulla sponda comasca, sia sul versante lecchese, dove, oltre al lago, cile montagne.ledel comparto, 5.250 in provincia di Como, 2.700 di Lecco:il 9% di quelle iscritte all’anagrafe della Camera di commercio di Como e Lecco e il 9,5% di tutte le localizzazioni turistiche lombarde. Significa che tra Lecco e Como,un’attività su dieci riguarda la ricettività e l’ospitalità e che in Lombardia il 10% delle turistiche è targato Como e Lecco.1.500 e il 10% in più del 2016, oltre il 6% in più nel Comasco, e poco meno del 3,5% nel Lecchese.